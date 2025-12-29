Минкульт — о кино в Татарстане: «Кинопроизводство — это бизнес, и оно должно строиться по законам бизнеса»

Итоги года от Ирады Аюповой: о патентных троллях, земских учителях и старом здании театра им. Тинчурина

Фото: Галия Гарифуллина

2026 год Казань проведет в статусе культурной столицы стран исламского мира. Соответствующая программа включает в себя три ключевых направления, рассказала министр культуры Татарстана Ирада Аюпова на встрече с журналистами. Также уходящий год запомнился продолжением спора с патентными троллями, открытием нового здания театра им. Камала и последующим переездом нескольких трупп. Подробнее — в материале «Реального времени».

О победе над патентными троллями

Как поделилась Ирада Аюпова, самым резонансным событием для нее самой стала ситуация с так называемыми патентными троллями. В 2025-м ситуация получила новый виток: в России признали недействительным предоставление правовой охраны товарным знакам «Шурале», «Су анасы» и «Камыр батыр». Их зарегистрировало в 2024 году казанское ООО «Национальные игрушки», «приватизировав» фольклорных героев татарского народа.

Финальная точка еще не поставлена, отметила Аюпова. Но исключительных прав на товарные знаки «Национальные игрушки» лишили.

— Это народное наследие. Шурале — это литературный персонаж, к нему никаких вопросов нет. Ситуация с Су анасы аналогичная (и Шурале, и Су анасы — герои известных сказок Габдуллы Тукая, — прим. ред.), — объяснила глава Минкульта. — Что касается Камыр батыра, вместе с Российской государственной библиотекой мы доказали, что и он является литературным персонажем. Они не должны быть ничьей собственностью.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

О земских работниках культуры

В этом году первые 20 участников присоединились к программе «Земский работник культуры», предполагающей компенсационные выплаты специалистам, переехавшим в села или города с населением до 50 тысяч.

— Размер выплаты зависит от региона. Тем, кто решит переехать в села и малые города ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областей, а также в регионы Дальнего Востока, будет выплачено 2 млн рублей. В остальных субъектах — 1 млн рублей, — сообщалось на сайте Минкульта.

Желающих присоединиться было более 40, отметила Аюпова.

— Это ребята, которые решили по окончании высших учебных заведений вернуться на свою родину или в соседний населенный пункт. Таких примеров достаточно, львиная доля, — рассказала она.

Но есть и участники, например, из Московской области. Они произвели «настоящую революцию», говорит министр.



Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

О признании Казани культурной столицей исламского мира

— Безусловно, это будет большой кейс, связанный с презентацией не только татарских, но и российских музеев. На площадке Петербургского культурного форума будет отдельный трек, связанный с духовной культурой исламской России. Думаю, важно, чтобы не было местечковости, — заявила глава Минкульта.

Подробную программу ведомство пока не раскрывает, но известно, что в апреле запланирован конкурс чтецов Корана. В целом программа включает в себя три ключевых направления:



работа с уже существующими известными мероприятиями, такими как театральный фестиваль «Навруз» и кинофестиваль «Алтын минбар»;

деловая повестка;

осмысление исламского искусства.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

О старом здании театра им. Тинчурина

2025 год запомнился Казани переездом сразу нескольких трупп. Открылось долгожданное новое здание театра им. Камала, и здание на Татарстана, 1 досталось актерам театра им. Тинчурина. В свою очередь, в их прежнее пристанище переехала труппа ТЮЗа, кочевавшая по разным площадкам из-за реставрации. Но когда работы закончатся, актеры вернутся на родную сцену. Что будет со зданием на Горького, 13?

Как сказала Ирада Аюпова, есть несколько вариантов — пока ожидается согласование раиса. «Очень надеюсь, что оно будет продолжаться как театральная площадка», — подчеркнула она.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

О развитии татарстанского кинематографа

В ноябре заместитель генерального директора ПАО «Татнефть» по социальному развитию Ренат Мамин объявил, что компания задумалась об образовании региональной кинокомиссии — с созданием съемочного павильона. «У нас большой опыт взаимодействия с компанией Bazelevs, которая уже два года становится площадкой для съемок кинофильма «Елки», — напомнил он.

— В кинокомиссии есть только два вектора работы. Первое — предоставление рибейтов, то есть налоговых возвратов за комиссионные затраты на территории, где производится съемка. Второе — так называемый локейшн-сервис, когда кинокомиссия решает вопросы с различными инстанциями: МВД, пожарными, местными властями. [Например], вы помните, что перекрывали у нас ул. Кремлевскую. Это решение таких организационных вопросов. В таких решениях мы и так никому не отказываем за редким исключением, если сценарий, который планируется реализовать, в корне не противоречит нашей имиджевой концепции. Что касается политики рибейтов, я твердо убеждена, что для грамотного планирования нужны изменения в федеральном законодательстве. Пока в налоговом кодексе не будут предусмотрены налоговые льготы, остальное будет сомнительно с точки зрения правовой базы, — сказала Ирада Аюпова в ответ на вопрос «Реального времени».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Что касается киностудии в Альметьевске, министр подчеркнула: по ее мнению, это должна быть форма государственно-частного партнерства (ГЧП).

— Это хорошая инвестиционная составляющая. Мое мнение за семь лет не изменилось. Есть кинопроизводство и киноискусство. Кинопроизводство — это бизнес, и оно должно строиться по законам бизнеса, — сказала она.

