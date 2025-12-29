«В праве отсутствует закон о благополучии ребенка»: эксперты оценили идею создать Кодекс детства

В России могут разработать Кодекс детства — единую электронную базу, куда войдут все законы и подзаконные акты в сфере защиты несовершеннолетних. Отмечается, что объединение документов в кодекс устранит нестыковки в профильном законодательстве и упростит для семей доступ к необходимым детям услугам. О том, какие нюансы и плюсы есть у данной инициативы и каких уточнений в сфере защиты детей не хватает российскому законодательству, — в материале «Реального времени».

Кодекс не устраняет противоречий между нормами

Как отметил заслуженный юрист России Иван Соловьев, данный свод сложно будет назвать кодексом. Для разрабатываемого документа скорее подойдет формулировка «Детская конституция», считает эксперт.



— Кодекс — это единый акт, который устанавливает нормативное регулирование определенной отрасли: уголовной, трудовой, семейной и так далее. Однако саму идею собрать все законы и подзаконные акты в сфере защиты несовершеннолетних в единой базе данных я считаю правильной, поскольку систематизация законодательства — это важная работа, — сказал Соловьев «Реальному времени».

По мнению почетного адвоката России Людмилы Айвар, создание кодекса действительно может упростить жизнь семьям, поскольку на данный момент законодательство о детях разрознено: нормы разбросаны по Конституции, Семейному, Гражданскому, Трудовому кодексам, по уголовному и административному праву, по законам об образовании, здравоохранении, опеке, социальной поддержке, профилактике безнадзорности.

Ситуацию также осложняет огромное количество подзаконных и региональных актов. По ее словам, даже профессионалу бывает непросто быстро сориентироваться, а для родителей, особенно в кризисной ситуации, попытка разобраться во всех законодательных тонкостях превращается в «путь по лабиринту».



— Электронный свод может этот лабиринт сделать понятнее. Но важно понимать предел его возможностей. Он не устраняет противоречий между нормами. Он лишь показывает, где они есть. Устраняются же такие нестыковки только через изменение законодательства. Пока нормы конфликтуют между собой, никакая цифровая «оболочка» не превратит их в стройную систему. Кроме того, сегодня речь идет не о кодексе как о самостоятельном законе, а о единой электронной базе действующих норм о детях. Это важно различать, иначе ожидания будут завышены, — считает собеседница издания.

Она подчеркнула, что в такой кодекс потенциально войдут десятки федеральных законов и сотни подзаконных актов. Фактически данный сборник станет постоянно обновляемым перечнем. И здесь, по мнению Айвар, возникает вопрос: какая норма считается главной, если законы говорят разное.

— Если ответа нет, мы имеем справочник, а не кодекс в юридическом смысле, — отметила адвокат.

Соловьев, в свою очередь, добавил, что разрабатывать подобные документы следует в сотрудничестве с Минпросвещения РФ и уполномоченными по правам ребенка, в том числе региональными.

Плюсы и минусы инициативы

Одно из преимуществ будущего потенциального Кодекса детства заключается в том, что он может показать всю картину сразу, выявить дублирование, противоречия, ведомственные перекосы.

— Если подойти к этому честно, это может стать основой для серьезного пересмотра детской политики и последующей кодификации, — объяснила Айвар.

При этом минусы у кодекса тоже есть. Один из них заключается в возникновении риска подмены сути формой. Как рассказала адвокат, цифровой проект легко выдать за завершенную реформу и усилить контроль, но не усилить помощь. Все эти вытекающие из этого аспекты облегчат работу по подготовке отчетов, но окажутся малополезными для самой семьи, размышляет эксперт. Для того чтобы не допустить таких нюансов, она предложила предпринимать реальные действия по выравниванию законодательства. По ее словам, интересы ребенка должны быть важнее ведомственных инструкций, а семью нужно воспринимать не как объект надзора, а как союзника государства.

В российском законодательстве до сих пор нет четкого и понятного определения интересов ребенка

Одним из пробелов, по мнению Айвар, является то, что в российском законодательстве до сих пор нет четкого и понятного определения интересов ребенка. Эта формула остается оценочной и часто зависит от конкретного чиновника или ведомства. Кроме того, не хватает норм, ориентированных на поддержку семьи до кризиса, а не на вмешательство после него. Однако, как подчеркивает адвокат, в вопросе законов о защите детей не столько не хватает новых инициатив, сколько недостает ясной и цельной логики. Этот недочет приводит к тому, что норм много, но они часто противоречат друг другу.

— Во-первых, в праве отсутствует закон о благополучии ребенка. Система в основном реагирует на неблагополучие — когда нужно изъять, ограничить, поставить на учет. А вот обязанность государства поддерживать нормальное развитие ребенка и семью до кризиса закреплена слабо. Право включается поздно и часто в жесткой форме. Во-вторых, до сих пор нет четкого законодательного определения интересов ребенка. Эта формула используется повсеместно, но юридически не раскрыта. В итоге слишком многое зависит от усмотрения конкретного органа или должностного лица. Отсюда и конфликты, и недоверие семей к системе, — добавила собеседница издания.

Еще, по ее мнению, не хватает системного закона о ранней помощи семье. Поддержка родителей в первые годы жизни ребенка существует фрагментарно и во многом носит декларативный характер. Иными словами, она чаще воспринимается как социальная услуга, а не как гарантированное право семьи, резюмировала Айвар.



А вот с точки зрения Соловьева, в России не хватает нормативных актов, которые защищали бы детей от воздействия мошенников.

— Сейчас наши подростки находятся под угрозой мошеннического воздействия со стороны Украины. Причем их не только заставляют снимать деньги с карт их родителей, но и вербуют для курьерской доставки денежных средств и даже наркотиков, вербуют для совершения террористических актов, тем самым криминализируя наше молодое поколение и лишая ребят нормального будущего. Именно поэтому нам нужны нормативные акты, которые защищали бы детей от мошеннического воздействия. Можно было бы в том числе ввести в школах соответствующие уроки, посвященные личной безопасности. Такие беседы следует проводить с детьми уже с 14 лет, поскольку в России понизили до этой отметки возраст привлечения к уголовной ответственности за преступления диверсионной направленности. Не помешают такие уроки даже студентам вторых-третьих курсов, — считает Соловьев.

Также он предложил закрепить на уровне законов нормы, касающиеся буллинга и конфликтологии. Как отметил Соловьев, на сегодняшний день в стране разрабатываются только инструкции о том, как действовать в тех или иных конфликтных ситуациях в школах, но не помешало бы закрепить какие-то нормы на законодательном уровне, чтобы защитить детей.

— Однако в целом законодательство у нас достаточно проработано, — резюмировал Соловьев.