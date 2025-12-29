В Казанском зооботсаду медведь Фома отправился в зимнюю спячку

В этом году он отправился в берлогу позже, чем в прошлом, что связано с неустойчивой погодой

В Казанском зооботсаду 22‑летний бурый медведь Фома впал в зимнюю спячку, которая продлится до наступления теплой весенней погоды. В администрации Казани сообщают, что к периоду покоя сотрудники зооботсада готовились заблаговременно: еще в августе медведя перевели на усиленное калорийное питание с добавлением хлеба, крупяных каш и рыбы, чтобы животное смогло набрать необходимый вес.

Для зимнего сна зоологи оборудовали специальную берлогу‑«переседник», застелив ее соломой — из нее медведь устроил себе гнездо‑«лежку». В этом году Фома отправился в берлогу позже, чем в прошлом, что связано с неустойчивой погодой.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Во время зимнего сна животное не должны беспокоить посторонние звуки, поэтому сотрудники зооботсада осуществляют ежедневный контроль состояния медведя тихо — через смотровое окно, периодически обновляя и чистя подстилку.

Напомним, что ранее Рустам Минниханов осмотрел Казанский зооботсад. Особое внимание в ходе визита было уделено новым обитателям зоопарка — амурским тиграм Басуру и Саяне.

Наталья Жирнова