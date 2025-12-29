Представители «ТАИФ-НК» поздравили кадетов с наступающим Новым годом

Для почетных гостей учащиеся Татарстанского кадетского корпуса подготовили театрализованное представление

Фото: Альберт Муклаков

Провожать уходящий год в Татарстанском кадетском корпусе Приволжского федерального округа имени героя Советского Союза Гани Сафиуллина принято ярко и незабываемо. Кадеты вместе с педагогами готовят праздничные номера. В этом году ребята решили показать не просто сценку, а настоящий мюзикл о добре и зле, волшебстве и новогоднем чуде.

— Мы хотели подарить всем праздничное настроение. Поэтому решили петь, танцевать и привлечь педагогов к выступлению. Сценарий был написан, дети восприняли все с энтузиазмом! У нас очень артистичные ребята. Они полностью раскрепостились и вжились в свои образы. Если ребенку интересно, он может сыграть любую роль, — уверена Марина Гричан, педагог дополнительного образования.

Альберт Муклаков

К новогоднему концерту юные актеры начали готовиться за два месяца до мероприятия.

— Сначала мы записали голоса, подобрали музыку и костюмы. Репетиции проходили почти ежедневно в свободное от учебы время. Наши старания были не напрасны: зрители остались под впечатлением. Все улыбались, смеялись и аплодировали. Я доволен результатом — у нас все получилось! — признался ученик 10-го класса Николай Миронов.

— Мы по-настоящему наслаждались выступлением и были счастливы играть на сцене. Концерт всем пришелся по душе. Новый год — это время радости. Я хочу всем пожелать, чтобы мечты и желания исполнились, а сам праздник прошел весело и беззаботно, оставив все проблемы и заботы позади, — добавил ученик 11-го класса Ярослав Заруцкий.

Среди почетных гостей в этот вечер были представители АО «ТАИФ-НК». Каждый год в преддверии Нового года нефтепереработчики приезжают в корпус, чтобы лично поздравить кадетов с наступающими праздниками и вручить им подарки.

Альберт Муклаков

— Очень приятно бывать на ваших праздниках. Это всегда замечательно! Вы — большие молодцы! От лица компании «ТАИФ-НК» хочу всех поздравить с наступающим 2026 годом. Желаю волшебства, потому что на пороге самый волшебный, яркий и красивый праздник. Также хочу пожелать крепкого здоровья, успехов в учебе в новом году, семейного благополучия и мирного неба над головой. Пусть сбываются самые заветные желания и мечты! — пожелал помощник генерального директора по общим вопросам АО «ТАИФ-НК» Владимир Гатунок.

По словам директора кадетского корпуса Ирины Плаксиной, компания «ТАИФ-НК» — это не просто партнер, а настоящий друг.

— Наша дружба с «ТАИФ-НК» длится не один год. В лице компании мы нашли настоящих друзей, которые всегда рядом. Они знают наши задачи, помогают укреплять материально-техническую базу. Благодаря им мы добиваемся поставленных целей. Это касается, в частности, и подготовки к участию в олимпиадах. У нас есть республиканская олимпиада «Служу Отчизне! Служу народу!». Компания ежегодно обеспечивает нас транспортом. Если бы не эта поддержка, нам было бы значительно сложнее отвозить детей в Казань. Мы, в свою очередь, не подводим: четвертый год занимаем первое место. И не можем иначе, потому что ощущаем за собой прочную стену. Искренняя благодарность от педагогического коллектива, наших ребят за помощь, поддержку и участие в нашем важном деле — воспитании будущей элиты российской армии, — заключила Ирина Плаксина.

Реклама АО «ТАИФ-НК». Альберт Муклаков

В завершение праздничного вечера были подведены итоги смотра-конкурса «Мастерская Деда Мороза» на лучшее украшение класса. Самым креативным отрядам вручили дипломы и настольные игры. Как признались кадеты, праздничное настроение им обеспечено надолго — столько положительных эмоций и подарков в один день они не получали давно.

Лилия Егорова