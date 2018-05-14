СМИ: Лавров, Шойгу и Мантуров останутся на своих постах в новом правительстве РФ

Сергей Лавров, Денис Мантуров и Сергей Шойгу сохранят посты глав МИДа, Минпромторга и Минобороны соответственно в обновленном кабмине. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники.

При этом и.о. министра транспорта Максим Соколов, и.о. министра сельского хозяйства Александр Ткачев, и.о. министра по делам Открытого правительства Михаил Абызов уйдут со своих постов.

Отмечается, что Алексей Гордеев и Антон Силуанов будут совмещать должности вице-премьеров с руководством Минсельхозом и Минфином одновременно.

Ранее сообщалось, что Новака переназначат министром энергетики в новом правительстве.