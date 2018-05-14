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В Иерусалиме официально открыли посольство США

17:31, 14.05.2018
В Иерусалиме официально открыли посольство США
Фото: pixabay.com

США официально открыли в Иерусалиме свое посольство, перенесенное из Тель-Авива. Торжественная церемония переноса посольства США из Тель-Авива приурочена к празднованию 70-й годовщины основания Израиля.

В мероприятии приняла участие дочь президента США Дональда Трампа Иванка и ее супруг, старший советник американского президента Джаред Кушнер, министр финансов Стивен Мнучин и спецпосланник США на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт, а также премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Сам Трамп на открытие посольства не приехал, но наблюдал за мероприятием в режиме телемоста.

Американское посольство будет временно работать в комплексе генерального консульства США в районе Арнон в южной части Иерусалима. Пока там начнут работать только посол и несколько американских дипломатов, пишет РБК.

В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп в своем обращении объявил, что американские власти признают Иерусалим столицей Израиля. В связи с этим президент России и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган, а также лидеры других государств выразили обеспокоенность таким решением. Генассамблея ООН не признала Иерусалим столицей Израиля.

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