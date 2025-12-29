Церемония прощания с Брижит Бардо состоится в Сен‑Тропе 7 января

Французская кинозвезда скончалась 28 декабря в возрасте 91 года

Фото: скриншот из фильма "Восхитительная идиотка"

Похороны французской актрисы Брижит Бардо состоятся 7 января 2026 года в Сен‑Тропе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на фонд Бардо. Церемония пройдет в церкви Успения Пресвятой Богородицы и начнется в 11:00 по местному времени (13:00 мск); присутствовать на ней смогут только приглашенные лица.

Жители Сен‑Тропе смогут наблюдать за церемонией благодаря трансляции на двух больших экранах, установленных в городе. Похороны пройдут на кладбище в присутствии узкого круга близких — там покоятся родители актрисы и ее первый муж Роже Вадим.

Брижит Бардо, звезда кинематографа в 1950—1970-е годы, скончалась 28 декабря в возрасте 91 года.



Наталья Жирнова