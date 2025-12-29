Татарстан накроет туман 30 декабря

Непогоду татарстанцам стоит ожидать уже с вечера 29 декабря

Фото: Динар Фатыхов

По данным Гидрометцентра Татарстана, в ближайшие сутки жителей региона ожидает неблагоприятная погода. Вечером 29 декабря, а также в ночное и утреннее время 30 декабря на территории республики местами прогнозируется туман.

Как отмечают метеорологи, погодные условия 30 декабря будут определяться влиянием западного циклона и его атмосферных фронтов, что может привести к дополнительным погодным изменениям.

Ранее метеорологи сообщили, что Татарстан встретит Новый год с небольшим снегом и умеренными морозами. В среду, 31 декабря, температура днем составит от -3 до -8 градусов.

Наталья Жирнова