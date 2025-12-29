В Курской области ввели запрет на трудоустройство мигрантов в сфере общественного питания

Данные ограничения начинают действовать с начала 2026 года

Фото: Михаил Захаров

Александр Хинштейн, губернатор Курской области, объявил о введении нового постановления, ограничивающего деятельность мигрантов в ряде сфер экономики региона. Согласно документу, иностранные граждане, работающие на основании патентов, не смогут трудоустраиваться в области грузоперевозок, пассажирских перевозок, доставки товаров, общественного питания и подбора кадров. Данные ограничения начинают действовать с начала 2026 года. Об этом сообщил Александр Хинштейн в своем телегам-канале.

Новым постановлением предусматриваются строгие меры относительно миграционной рабочей силы. Оно затронет следующие отрасли:

Грузоперевозки и перевозка пассажиров, включая службы такси.

Доставка продуктов и других товаров курьером.

Предприятия общепита.

Кадровые агентства и отделы по найму сотрудников.

Ранее «Реальное время» писало, что в России определены наиболее востребованные отрасли для трудовых мигрантов.





Ариана Ранцева