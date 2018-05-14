В Госдуме РФ сообщили о согласии Кудрина возглавить Счетную палату

Глава Центра стратегических разработок, экс-министр финансов Алексей Кудрин принял предложение фракции «Единой России» занять пост руководителя Счетной палаты. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на участника заседания, которое проходит в Госдуме.

«Да, согласился», — ответил источник агентства.



Напомним, что 10 мая депутаты предложили Кудрину возглавить Счетную палату. Позже он сам подтвердил эту информацию, но сообщил, что ему необходимо «серьезно подумать». Окончательное решение Кудрин обещал принять к понедельнику.



Ранее сообщалось, что Кудрин может войти в администрацию президента РФ. Financial Times прочил ему пост представителя президента по международному сотрудничеству в сфере экономики.

