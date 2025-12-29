Путин и Трамп провели новый разговор: главное

Путин обратил внимание главы Штатов на атаку украинских беспилотников на президентскую резиденцию в Новгородской области

Президент РФ Владимир Путин в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом обратил его внимание на атаку украинских беспилотников на президентскую резиденцию в Новгородской области. Об этом сообщил помощник российского главы Юрий Ушаков.

Он добавил, что Трамп был шокирован и возмущен атакой Киева на госрезиденцию Путина. Президент США заявил, что даже не мог предположить «такие сумасшедшие действия».



Кроме того, Путин заявил президенту США, что террористические действия Киева по атаке на госрезиденцию не останутся без ответа. В свою очередь Трамп ответил, что атака БПЛА на резиденцию президента РФ повлияет на американские подходы в работе с Владимиром Зеленским.

Еще Путин очень четко заявил Трампу, что позиция РФ будет пересмотрена в связи с осуществляемым Киевом гостерроризмом. Причем ряд достигнутых Трампом и Зеленским результатов, по мнению РФ, оставляют Украине поле для уклонения от своих обязательств.

По итогу Путин и Трамп условились весьма по-дружески поддерживать диалог.

Никита Егоров