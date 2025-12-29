Новости общества

Российские военные освободили село Диброва в ДНР

12:50, 29.12.2025

Освобождение стало результатом активных действий группировки «Запад»

Фото: Динар Фатыхов

Подразделения группировки войск «Запад» завершили освобождение села Диброва в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны в своей оперативной сводке.

Село Диброва расположено на северном берегу реки Северский Донец, к юго-востоку от города Красный Лиман. Этот населенный пункт уже находился под контролем российских сил в 2022 году, однако осенью того же года в ходе контрнаступления Вооруженным силам Украины (ВСУ) удалось его вернуть. Освобождение Дибровы стало результатом активных действий группировки «Запад».

Ранее в Запорожской области российские войска освободили населенный пункт Косовцево. Освобождение Косовцева стало результатом действий подразделений группировки войск «Восток».

Рената Валеева

