Судья Захаров выплатил компенсацию и помирился с прохожим, которого он ударил в Казани

В результате в отношении 31‑летнего арбитра были составлены три административных протокола

Фото: Артем Дергунов

В Казани завершилась история конфликта между футбольным судьей Игорем Захаровым и пешеходом, произошедшего 8 октября. Стороны достигли мирового соглашения: арбитр выплатил компенсацию, а пострадавший предложил направить эти средства не себе, а на благотворительные цели. Как сообщили в Федерации футбола Татарстана, деньги будут перечислены кондуктивному детскому саду «Все сам». Более того, Игорь Захаров пообещал добавить к переведенной сумме крупную сумму от себя лично.

Напомним, инцидент произошел на проезжей части: Захаров, находясь за рулем автомобиля BMW X6, не пропустил пешехода на переходе, несмотря на его просьбы остановиться. После этого судья вышел из машины, ударил мужчину и уехал. В результате в отношении 31‑летнего арбитра были составлены три административных протокола: за управление транспортным средством без полиса ОСАГО (ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ), остановку и стоянку на пешеходном переходе (ч. 3 ст. 12.19 КоАП РФ), а также за непредоставление преимущества пешеходу (ст. 12.18 КоАП РФ).

Российский футбольный союз отстранил Захарова от обслуживания матчей Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Судья, работающий на профессиональном уровне с 2019 года и обслуживающий матчи Второй лиги, а с 2023 года — игры Первой лиги (второго по силе дивизиона), лишился возможности участвовать в играх Кубка России и матчах ФНЛ.

Рената Валеева