Депутат Алексей Журавлев: украинский режим сознательно нарушает законы войны

По его словам, украинская власть игнорирует моральные нормы и правила ведения военных действий, активно наращивая свою террористическую деятельность

Фото: Динар Фатыхов

Киев не остановится ни перед чем, чтобы продолжить войну, утверждает депутат Госдумы Алексей Журавлев в разговоре с RT. По его словам, украинская власть игнорирует моральные нормы и правила ведения военных действий, активно наращивая свою террористическую деятельность.

Политик выразил мнение, что единственным адекватным ответом на подобные действия могла бы стать симметричная реакция Москвы, направленная на уничтожение ключевых объектов украинского руководства, включая офис президента Владимира Зеленского на Банковой улице.

Журавлев подчеркнул необходимость выдвижения условий для возможных переговоров исключительно российской стороной, учитывая текущие реалии обстановки на фронтах. Его заявление прозвучало после сообщений МИД России о подготовке официального ответа на теракт, совершенный ВС Украины против резиденции президента России в Новгородской области в ночь с 28 на 29 декабря.

Наталья Жирнова