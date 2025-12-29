Судебные приставы в Татарстане добились выплаты 1 млн рублей алиментов через арест гаража

Получив документы о передаче имущества на реализацию, мужчина незамедлительно погасил всю сумму задолженности, включая исполнительский сбор в размере 7%

Фото: Артем Дергунов

В Зеленодольском районе Татарстана судебный пристав добился погашения крупной задолженности по алиментам, благодаря мерам принудительного взыскания. Местный житель, годами уклонявшийся от выплат на содержание ребенка, накопил долг в размере более 1,08 млн рублей.

В рамках исполнительного производства судебные приставы наложили арест на гараж должника, а затем инициировали его продажу с торгов. Получив документы о передаче имущества на реализацию, мужчина незамедлительно погасил всю сумму задолженности, включая исполнительский сбор в размере 7%.

Напомним, что судебные приставы Татарстана обеспечили взыскание 480 млн рублей налогов в 2025 году. Помимо финансовых поступлений, службой было проведено 864 ареста имущества налогоплательщиков-должников.

Наталья Жирнова