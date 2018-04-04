Итоги дня: пожар в ТЦ «Персей», задержание главного архитектора в Альметьевске, госконтракт КАИ

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 4 апреля.

Главной новостью дня стал пожар в московском ТЦ «Персей для детей». Не прошло и 10 дней после страшной трагедии в кемеровском торговом центре, унесшей 64 жизни, как сегодня произошла другая. Пожар в «Персее» начался в складских помещениях на 6-м этаже. В МЧС сообщили, что при ликвидации возгорания в ТЦ «Персей для детей» пострадали шестеро пожарных. Один сотрудник торгового центра погиб. Следком уже возбудил уголовное дело.

Наказания, скорее всего, не удастся избежать и коррупционерам. Сегодня в Казани возбудили уголовное дело о мошенничестве с бюджетными средствами, выделенными Минобрнауки РФ по контракту КНИТУ-КАИ на развитие приоритетных направлений научно-технического комплекса России. По версии МВД, в процессе исполнения контракта 77 млн рублей были похищены.

Также сегодня стало известно о задержании начальника управления архитектуры и градостроительства Альметьевского района Альфии Маненковой за хищение денег. ФСБ задержала ее в рамках программы по противодействию коррупции.

В злоупотреблении полномочиями также подозревается экс-глава «Спурт Банка» Евгения Даутова. По версии следствия, она виновна в выдаче кредитов на 119 и 120 млн рублей без должного обеспечения. Совсем противоположная ситуация с главой «ФОНа» Анатолием Ливадой. Против него как раз замначальника ГСУ МВД Татарстана Тимур Хайруллин ничего против не имеет. Он опроверг информацию о возбуждении против Ливады нового уголовного дела.

Дольше всех коррупционеров в тюрьме будут сидеть педофилы. В комитете Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей рекомендовали принять законопроект об ужесточении наказания за преступления сексуального характера в отношении детей до 14 лет. В случае принятия законопроекта педофилы будут получать пожизненные сроки за свои деяния.