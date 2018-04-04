Итоги дня: пожар в ТЦ «Персей», задержание главного архитектора в Альметьевске, госконтракт КАИ
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 4 апреля.
Главной новостью дня стал пожар в московском ТЦ «Персей для детей». Не прошло и 10 дней после страшной трагедии в кемеровском торговом центре, унесшей 64 жизни, как сегодня произошла другая. Пожар в «Персее» начался в складских помещениях на 6-м этаже. В МЧС сообщили, что при ликвидации возгорания в ТЦ «Персей для детей» пострадали шестеро пожарных. Один сотрудник торгового центра погиб. Следком уже возбудил уголовное дело.
Наказания, скорее всего, не удастся избежать и коррупционерам. Сегодня в Казани возбудили уголовное дело о мошенничестве с бюджетными средствами, выделенными Минобрнауки РФ по контракту КНИТУ-КАИ на развитие приоритетных направлений научно-технического комплекса России. По версии МВД, в процессе исполнения контракта 77 млн рублей были похищены.
Также сегодня стало известно о задержании начальника управления архитектуры и градостроительства Альметьевского района Альфии Маненковой за хищение денег. ФСБ задержала ее в рамках программы по противодействию коррупции.
В злоупотреблении полномочиями также подозревается экс-глава «Спурт Банка» Евгения Даутова. По версии следствия, она виновна в выдаче кредитов на 119 и 120 млн рублей без должного обеспечения. Совсем противоположная ситуация с главой «ФОНа» Анатолием Ливадой. Против него как раз замначальника ГСУ МВД Татарстана Тимур Хайруллин ничего против не имеет. Он опроверг информацию о возбуждении против Ливады нового уголовного дела.
Дольше всех коррупционеров в тюрьме будут сидеть педофилы. В комитете Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей рекомендовали принять законопроект об ужесточении наказания за преступления сексуального характера в отношении детей до 14 лет. В случае принятия законопроекта педофилы будут получать пожизненные сроки за свои деяния.
Справка
21 марта Комиссия по этике Государственной думы рассмотрела заявления трех журналисток — продюсера телекомпании «Дождь» Дарьи Жук, корреспондента русской службы «Би-би-си» Фариды Рустамовой и Екатерины Котрикадзе из RTVI — о домогательствах со стороны депутата Леонида Слуцкого. Также руководство компании BBC передало комиссии аудиозапись, сделанную корреспонденткой Фаридой Рустамовой, которую она считает доказательством неэтичного поведения депутата. Глава комиссии Отари Аршба заявил, что запись комиссия не слушала, и посоветовал девушкам обратиться в правоохранительные органы. Отари Аршба в итоге сообщил, что «комиссия не усматривает нарушения Слуцким поведенческих норм». Более десятка СМИ посчитало решение несправедливым, поведение Слуцкого аморальным и недопустимым и объявило бойкот.
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