Федеральный госконтракт КАИ на 95 млн рублей попал в уголовное дело

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В Казани возбуждено уголовное дело о мошенничестве с бюджетными средствами, выделенными Минобрнауки РФ по контракту КНИТУ-КАИ в рамках федеральной целевой программы по развитию приоритетных направлений научно-технического комплекса России на 2007—2012 годы.

По версии МВД, в процессе исполнения контракта 77 млн рублей были похищены. В причастности к этому подозревают бывшего гендиректора ООО «Нур-тех» Марата Галеева, основателя группы компаний «Нур» Загира Исрафилова и неустановленных лиц.

Подробности — в материале «Реального времени».