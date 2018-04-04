МЧС: при ликвидации возгорания пострадали шестеро пожарных и погиб один сотрудник ТЦ «Персей для детей»

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Начальник ГУ МЧС по Москве Илья Денисов сообщил, что при ликвидации возгорания в ТЦ «Персей для детей» пострадали шестеро пожарных. Один сотрудник торгового центра погиб. По данным администрации ТЦ, погиб сотрудник склада, который к «Персею» не имел никакого отношения.

Предполагается, что погибший дезориентировался в задымленном пространстве и не смог найти эвакуационный выход. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, пятеро других в состоянии средней тяжести. Причины пожара будут выяснены после всех необходимых экспертиз.

Площадь пожара — 80 кв. м. В тушении участвовали 25 единиц техники, 88 человек из личного состава. Из ТЦ было эвакуировано 600 человек. По данным МЧС, горели осветительные приборы в складском помещении и продукты, которые находились там.