При пожаре в московском ТЦ «Персей для детей» погиб один человек

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При пожаре в московском ТЦ «Персей для детей» погиб один человек. Тело было обнаружено в переходной галерее на шестом этаже, сообщил начальник ГУ МЧС по Москве Илья Денисов. Сейчас на место прибыл медицинский вертолет.

Общая площадь возгорания около 100 кв. м. По словам Денисова, претензий к действиям сотрудников нет. Проверка пожарной безопасности проходила в марте текущего года. Все системы оповещения о пожаре сработали.

Возгорание произошло на складе игрушек. Пожару был присвоен второй, повышенный ранг сложности. Из торгового центра уже выведено 300 человек. Не исключено, что на четвертом этаже еще есть люди.

Напомним, 25 марта в кемеровском торговом центре произошел пожар, унесший 64 жизни, большинство — детских. Хронология трагедии — в материалах «Реального времени».