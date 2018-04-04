Экс-глава «Спурт Банка» Даутова остается единственным фигурантом уголовного дела

Экс-глава «Спурт Банка» Евгения Даутова подозревается в злоупотреблении полномочиями с выданными кредитами на 119 и 120 млн рублей. Об этом заявил замминистра внутренних дел и начальник ГСУ МВД по РТ Владимир Изаак.

«Идет на сегодняшний день следствие. И мы считаем, что госпожа Даутова виновна», — сказал он, уточнив при этом, что и кредиты без должного обеспечения были получены, и деньги ушли. По словам замминистра, следствие будет проверять связи и выгоду Даутовой от этих сделок.

Других фигурантов в деле «Спурта» пока нет.

Изаак отметил, что ГСУ МВД по РТ не планирует проверять всю деятельность банка. Но не исключил, что по результатам проверки АСВ ситуация может поменяться.

Напомним, что «Спурт» был признан банкротом в сентябре. Кредиторы банка предъявили АСВ требования на 12 млрд рублей. Уголовное дело по злоупотреблениям в «Спурт Банке» завели в феврале. Предварительная сумма ущерба по делу «Спурт Банка» составила 239 млн рублей.