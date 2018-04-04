Комитет Госдумы поддержал пожизненное заключение для педофилов

Комитет Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о введении пожизненного заключения за преступления сексуального характера в отношении детей до 14 лет, влекущие тяжкие последствия для жизни и здоровья.

Законопроект внесен представителями всех фракций Госдумы. Документ поддержали Верховный суд, Генпрокуратура, МВД, Следственный комитет, Минюст, Минздрав, Роскомнадзор, уполномоченный по правам ребенка и институт им. Сербского, сообщает «Коммерсант».

Напомним, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая рассказала о внесении законопроекта 14 февраля. По ее словам, предложения сформированы «на основании глубокого анализа статистики совершения преступлений и их характера с целью формирования комплексных мер упреждения и соразмерности наказания».