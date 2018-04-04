Новости происшествий

21:47 МСК
Новости раздела
Происшествия

ФСБ поймала главного архитектора Альметьевска

08:35, 04.04.2018 2

Накануне в Татарстане была задержана начальник управления архитектуры и градостроительства Альметьевского района. Первым об уголовном преследовании Альфии Маненковой сообщило руководство района.

«В ходе мероприятий по противодействию коррупции была задержана начальник муниципального бюджетного учреждения «Управление архитектуры и градостроительства». Выявление данного преступления — это результат планомерной работы, которая ведется администрацией района совместно с прокуратурой, МВД, Следственным комитетом и ФСБ, и находится на постоянном контроле», — говорится в официальном релизе на сайте муниципального образования.

Ранее в Набережных Челнах за взятку в 200 тыс. рублей был задержан главный специалист градостроительного управления.

Справка

Маненкова Альфия Рашидовна

Родилась 27.11.1976Образование высшее, в 2000 г. Казанская государственная архитектурно-строительная академия, Архитектура, архитектор

07.2000 — 04.2003 архитектор ООО «АрхПроект Бюро», г.Альметьевск

04.2003 — 02.2004 специалист 1 категории Управления архитектуры и градостроительства г.Альметьевск Юго-Восточного межрегионального Управления архитектуры и градостроительства, г.Альметьевск

02.2004 — 03.2005 ведущий архитектор ОАО «СМП-Нефтегаз», г.Альметьевск

03.2005 — 06.2006 ведущий архитектор ОАО «Татсельхозхимпроект», г.Альметьевск

06.2006 — 11.2016 директор архитектурной студии ООО «Кипарис», г.Альметьевск

30.12.2016 — по наст. время начальник МБУ «Управление архитектуры и градостроительства Альметьевского муниципального района»

ПроисшествияОбществоВласть
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 04 апр
    Бабы окончательно "съехали с катушек"...
    Ответить
  • Анонимно 04 апр
    Сам баба, мужчин-коррупционеров, как ни крути, больше, поскольку их и в чиновниках подавляющее большинство. И заголовок прямо запредельный - ФСБ поймала. Во-первых, не только это ведомство участвовало, во-вторых, она никуда и не бежала....
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live pic Видеотрансляция VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан