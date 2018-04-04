ФСБ поймала главного архитектора Альметьевска

Накануне в Татарстане была задержана начальник управления архитектуры и градостроительства Альметьевского района. Первым об уголовном преследовании Альфии Маненковой сообщило руководство района.

«В ходе мероприятий по противодействию коррупции была задержана начальник муниципального бюджетного учреждения «Управление архитектуры и градостроительства». Выявление данного преступления — это результат планомерной работы, которая ведется администрацией района совместно с прокуратурой, МВД, Следственным комитетом и ФСБ, и находится на постоянном контроле», — говорится в официальном релизе на сайте муниципального образования.



Ранее в Набережных Челнах за взятку в 200 тыс. рублей был задержан главный специалист градостроительного управления.