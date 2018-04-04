ФСБ поймала главного архитектора Альметьевска
Накануне в Татарстане была задержана начальник управления архитектуры и градостроительства Альметьевского района. Первым об уголовном преследовании Альфии Маненковой сообщило руководство района.
«В ходе мероприятий по противодействию коррупции была задержана начальник муниципального бюджетного учреждения «Управление архитектуры и градостроительства». Выявление данного преступления — это результат планомерной работы, которая ведется администрацией района совместно с прокуратурой, МВД, Следственным комитетом и ФСБ, и находится на постоянном контроле», — говорится в официальном релизе на сайте муниципального образования.
Ранее в Набережных Челнах за взятку в 200 тыс. рублей был задержан главный специалист градостроительного управления.
Справка
Маненкова Альфия РашидовнаРодилась 27.11.1976Образование высшее, в 2000 г. Казанская государственная архитектурно-строительная академия, Архитектура, архитектор
07.2000 — 04.2003 архитектор ООО «АрхПроект Бюро», г.Альметьевск
04.2003 — 02.2004 специалист 1 категории Управления архитектуры и градостроительства г.Альметьевск Юго-Восточного межрегионального Управления архитектуры и градостроительства, г.Альметьевск
02.2004 — 03.2005 ведущий архитектор ОАО «СМП-Нефтегаз», г.Альметьевск
03.2005 — 06.2006 ведущий архитектор ОАО «Татсельхозхимпроект», г.Альметьевск
06.2006 — 11.2016 директор архитектурной студии ООО «Кипарис», г.Альметьевск
30.12.2016 — по наст. время начальник МБУ «Управление архитектуры и градостроительства Альметьевского муниципального района»
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