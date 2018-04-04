Следком возбудил уголовное дело по факту пожара в московском ТЦ «Персей для детей»

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту возгорания в торговом центре «Персей для детей» на востоке Москвы. Дело возбуждено по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Халатность», говорится в telegram-канале ведомства.

По предварительным данным, в результате пожара пострадали трое граждан, один из которых скончался.

«На месте происшествия организована работа следственной группы. Допрашиваются свидетели и очевидцы, устанавливается точное количество людей, находившихся в торговом центре, а также площадь возгорания. После ликвидации пожара следователи приступят к осмотру места происшествия», — говорится в сообщении СК.

Ранее начальник ГУ МЧС по Москве Илья Денисов сообщил, что общая площадь возгорания в торговом центре «Персей для детей» составила около 100 кв. м. По словам Денисова, претензий к действиям сотрудников нет. Проверка пожарной безопасности проходила в марте текущего года. Все системы оповещения о пожаре сработали.