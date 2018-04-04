Очаг возгорания в ТЦ «Персей для детей» находился на складах ткацкой фабрики

Фото: пресс-служба СК РФ

Очаг пожара в московском торговом центре «Персей для детей» находился в помещении складов ткацкой фабрики, сообщил начальник ГУ МЧС по Москве Илья Денисов.

При ликвидации возгорания в ТЦ «Персей для детей» пострадали шестеро пожарных. Один сотрудник торгового центра погиб. По данным администрации ТЦ, погиб сотрудник склада, который к «Персею» не имел никакого отношения.

По предварительным данным, погибший дезориентировался в задымленном пространстве и не смог найти эвакуационный выход. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, пятеро других в состоянии средней тяжести. Причины пожара будут выяснены после всех необходимых экспертиз.

