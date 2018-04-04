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МВД по РТ: новых уголовных дел в отношении главы стройфирмы «ФОН» нет

16:29, 04.04.2018 25
МВД по РТ: новых уголовных дел в отношении главы стройфирмы «ФОН» нет
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Информация о возбуждении нового уголовного дела в отношении Анатолия Ливады является недостоверной. Об этом сегодня сообщил замначальника ГСУ МВД Татарстана Тимур Хайруллин, отвечая на вопрос журналиста «Реального времени».

Напомним, на последнем продлении ареста главе «ФОНа» представитель следствия в обоснование дальнейшего содержания обвиняемого под стражей приводил довод о некоем новом деле, возбужденном в отношении неустановленных лиц. Но как оно связано с Ливадой, не пояснял.

Объем арестованного по делу «ФОНа» имущества в МВД сегодня назвать не смогли.

«По возможности высвобождаем имущество с целью достройки домов. Но на мой взгляд, его объем значительно ниже того, что вменяется», — сообщил Тимур Хайруллин.

Напомним, Верховный суд РТ принял решение продлить срок ареста гендиректора «ФОНа» Анатолия Ливады до 13 мая.

Происшествия Татарстан
комментарии 25

комментарии

  • Анонимно 04 апр
    Шили кроили. Материал закончили.
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  • Анонимно 04 апр
    К ответу следователя за вранье о новом уголовном деле, из-за которого держат человека. Почему-то мне кажется - не виновного.
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    Анонимно 04 апр
    Именно вам кажется. Тысячи обманутых дольщиков. Оставил людей без денег и квартир " невиновный"
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  • Анонимно 04 апр
    Следака менять местами с Ливадой. Чтоб знал как клеветать на людей.
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  • Анонимно 04 апр
    Тогда по какому поводу Ливаду держат за решеткой?
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    Анонимно 04 апр
    Потому что собрал миллиарды, а домов нет.
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  • Анонимно 04 апр
    Сидит Ливада или нет - мне все равно, а вот найдут ли деньги, это важно.
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    Анонимно 04 апр
    Про деньги в прошлом году Проноза сказала, что их нет, дольщики умойтесь.
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    Анонимно 05 апр
    Тогда пускай сидит.
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  • Анонимно 04 апр
    Что-то с Татарстанским правосудием случилось. В уголовный кодекс заглянули.
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    Анонимно 04 апр
    Хорошо, что заглянули. Чтобы неповадно было горе строителям обманывать народ.
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  • Анонимно 04 апр
    Может наоборот, не отпускают, так как боятся, что кого не следует сдаст. Да он уже отказался от всех своих опрометчивых выссказываний.
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    Анонимно 04 апр
    Не выпускают, так как деньги с дольщиков собрал а домов нет. Мошенничество.
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  • Анонимно 04 апр
    Мне все равно, кто сидит, а кто выйдет. Достройте наши дома 3 и 4 ЖК МЧС.
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    Анонимно 04 апр
    Если Вам все равно - не губите клаву.
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  • Анонимно 04 апр
    Выпускайте Ливаду. Зачем творить беззаконие. Очень нужен он на стройке. Хватит карательных мер
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    Анонимно 04 апр
    Беззаконие-это Ливада на свободе.
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    Анонимно 04 апр
    Беззаконие это то, что вытворяет следствие. Изучайте материалы дела.
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    Анонимно 05 апр
    Если бы были построены дома, то и изучать было бы нечего. Чтоб не сидеть в СИЗО, нужно было дома строить.
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  • Анонимно 04 апр
    А для чего он на стройке? Он выйдет и начнет опять придумывать, как дольщиков сделать пайщиками или ещё кем-нибудь. Стройка -это последнее, о чем он вспомнит, выйдя на свободу, уж поверьте!
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  • Анонимно 04 апр
    Я, конечно, не эксперт, но чувство такое, что все комментарии написаны одним человеком, или двумя, от силу. Какая-то глупость.
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    Анонимно 04 апр
    Мусина отпустили, а на нем 100 млрд завязано. Зачем держат Ливаду, избирательное правосудие.
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    Анонимно 05 апр
    Вас послушать, так всех жуликов, кто много наворовал нужно отпустить. Пусть сидят те кто украл буханку хлеба.
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    Анонимно 05 апр
    Одного уже отпустили -Мусина. Условно жулика, суд свою точку не поставил.
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    Анонимно 05 апр
    Если обвинять на основании «мне кажется, возможно» так можно полгорода посадить. Проноза надо железные доводы привести, во избежании сомнений у прокуратуры.
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