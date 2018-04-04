МВД по РТ: новых уголовных дел в отношении главы стройфирмы «ФОН» нет

Информация о возбуждении нового уголовного дела в отношении Анатолия Ливады является недостоверной. Об этом сегодня сообщил замначальника ГСУ МВД Татарстана Тимур Хайруллин, отвечая на вопрос журналиста «Реального времени».

Напомним, на последнем продлении ареста главе «ФОНа» представитель следствия в обоснование дальнейшего содержания обвиняемого под стражей приводил довод о некоем новом деле, возбужденном в отношении неустановленных лиц. Но как оно связано с Ливадой, не пояснял.

Объем арестованного по делу «ФОНа» имущества в МВД сегодня назвать не смогли.

«По возможности высвобождаем имущество с целью достройки домов. Но на мой взгляд, его объем значительно ниже того, что вменяется», — сообщил Тимур Хайруллин.

Напомним, Верховный суд РТ принял решение продлить срок ареста гендиректора «ФОНа» Анатолия Ливады до 13 мая.