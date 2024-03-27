Итоги дня: Минниханов в Узбекистане, первые разряды по спортивному программированию, программа 9 Мая в Казани
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 27 марта:
- В Казани в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют улицу Заслонова. На ремонт из бюджета Республики Татарстан выделено 60 млн рублей. Ремонт приурочен к 79-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне.
- Акционеры кипрской компании HeadHunter Group Plc одобрили смену юрисдикции — теперь компания будет зарегистрирована в специальном административном районе Калининградской области. В 2022 году была зарегистрирована новая материнская компания МКАО «Хедхантер», которая получила 72,7% акционерного капитала кипрской Headhunter Group Plc.
- В Казанском федеральном университете ищут нового декана Высшей школы национальной культуры и образования им. Габдуллы Тукая, так как срок полномочий Рамиля Мирзагитова, занимавшего эту должность с 2019 года, истекает в августе 2024 года.
- В Казани 5 апреля запустят бесплатный автобус по маршруту №30. Инициатива принадлежит благотворительному фонду «Закят» Духовного управления мусульман Республики Татарстан. Узнать автобус можно будет по табличкам на лобовом стекле и воздушным шарам в салоне.
- На совещании по очистке крыш зданий и многоквартирных домов в Казани Рустем Гафаров поручил управляющим организациям завершить все работы и не допускать повторного образования наледи и сосулек. Начальник управления административно-технической инспекции Наиль Минвалеев сообщил, что с начала зимы специалисты обследовали почти 14 тысяч объектов различных сфер деятельности и выявили 3 043 замечания по их содержанию.
- На благоустройство участков после ремонта сетей водоснабжения в Кировском, Московском и других районах Казани потратят 12,2 млн рублей. По договору подрядчик должен разобрать покрытия и основания, погрузить и разгрузить мусор, сделать основания из щебня и асфальтобетонных смесей и выполнить другие работы до 30 октября.
- На V Всероссийском конгрессе «5П Детская медицина» министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в 2023 году почти 96% несовершеннолетних прошли профилактические осмотры. Министр также отметил снижение показателя младенческой смертности до 4,2 промилле, что почти на 7% ниже, чем в прошлом году.
- С 15 апреля 2024 года на территории Республики Татарстан устанавливается пожароопасный сезон. Органам местного самоуправления необходимо провести ряд мероприятий для обеспечения пожарной безопасности. Контроль за исполнением постановления возложен на Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Татарстана.
- На проведение праздничных мероприятий в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне администрация Казани выделила 41,8 миллиона рублей. Для гостей и жителей города приготовлены две программы, которые будут вестись на русском и татарском языках. Ветеранов ждет не только торжественная часть, но и праздничный стол.
- В Казани прошла акция «Корзина доброты», в ходе которой собрали 1 052 кг продуктов для людей с особенностями здоровья, многодетных, малоимущих семей и близких военнослужащих. Мероприятие проходит регулярно, присоединиться к нему может любой желающий.
- Сто предприятий и компаний примут участие в развитии своих проектов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Инвестиции составят более 43,2 млрд рублей, будет создано более 45 тысяч рабочих мест. Закон о СЭЗ предусматривает условия для вхождения малых предприятий и индивидуальных предпринимателей.
- Рустам Минниханов посетил производство компании Termez National Carpets по выпуску ковров и производство по выращиванию зелени, овощей и фруктов татарстанской компании «Лето». Продукция Termez National Carpets экспортируется в соседние страны, а компания «Лето» поставляет зелень во все основные торговые сети Поволжья и Урала.
- На ветерана пограничных войск Ильдуса Мавлютова напали с ножом в Бугульме возле кафе «Араз». Пострадавшего прооперировали, он переведен из реанимации в палату, сообщил председатель «Содружества пограничников» Татарстана Альберт Сулейманов.
- Управление ГИБДД по Татарстану предлагает договариваться с компаниями, нанимающими велокурьеров, о штрафах за нарушение ПДД. Начальник управления Рустем Гарипов допустил возможность введения ответственности для компаний за поведение курьеров на дорогах, но это зависит от их официального трудоустройства.
- Число погибших в ДТП в Татарстане в январе — марте 2024 года выросло более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.
- Победители и призеры первых официальных соревнований по спортивному программированию в России, прошедших в Иннополисе с 12 по 17 октября 2023 года, получили спортивные разряды.
- В Казани спрос на аренду офисов вырос на 3%, а интерес к покупке таких помещений увеличился на 11%. При этом средняя стоимость аренды одного квадратного метра в Казани составила 1 тысячу рублей, а стоимость покупки такой же площадки — 119 тысяч рублей.
- Центр макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Департамента стратегического развития АО «Россельхозбанк» прогнозирует, что через 3 года доходы фермеров и предпринимателей от сельского туризма вырастут до 250 млрд рублей, а количество сельских туристов увеличится на треть, достигнув 7 млн человек в год.
- Рустам Минниханов встретился с хокимом Сурхандарьинской области Улугбеком Косимовым. Они обсудили развитие сотрудничества между Татарстаном и Узбекистаном, в том числе увеличение товарооборота и укрепление связей между предприятиями двух стран. Также затронули тему поддержки татарской общины в Узбекистане.
- Набережночелнинский государственный педагогический университет планирует купить 16 ноутбуков на сумму 1 052 800 рублей. Новое оборудование позволит студентам получать знания и навыки на более высоком уровне.
- Рустам Минниханов посетил свободную торговую зону «Айритом» в узбекистанском Термезе. Ему рассказали о концепции зоны, преимуществами которой являются дополнительные налоговые льготы и освобождение предпринимателей от таможенной пошлины.
- В Татарстане вступил в силу приговор рецидивисту Михаилу Гермашину за побег с участка колонии-поселения. Ранее Гермашин был неоднократно судим за грабеж с применением насилия, кражу и фиктивную регистрацию мигранта. За побег суд приговорил его к 1 году и 5 месяцам колонии строгого режима.
Ключевые события 763-го дня специальной военной операции на Украине:
- На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск нанесли огневое поражение живой силе 32-й и 60-й мотопехотных бригад ВСУ в Харьковской и Донецкой областях. Потери ВСУ составили до 20 военнослужащих и три автомобиля. Также были поражены несколько единиц боевой техники.
- На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены несколько единиц техники и вооружения ВСУ.
- На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, отразили девять контратак ВСУ и нанесли огневое поражение, в результате которого противник потерял до 255 военнослужащих, две БМП и шесть автомобилей. Также в ходе контрбатарейной борьбы были поражены САУ М109 Paladin, гаубица М777 и САУ «Гвоздика».
- На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и отразили три контратаки штурмовых групп 128-й бригады теробороны. Противник потерял до 60 военнослужащих, а также технику польского и советского производства.
- Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной бригады ВСУ и 121-й бригады теробороны в районах Работино и Осокоровки, в результате чего ВСУ потеряли до 40 военнослужащих и две боевые бронированные машины.
- Российская армия нанесла удары по местам сборки и хранения украинских БПЛА, а также по живой силе и военной технике в 136 районах.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 577 самолетов, 270 вертолетов, 17 352 беспилотных летательных аппарата, 489 зенитных ракетных комплексов, 15 614 танков и других боевых бронированных машин, 1 256 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8 546 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 20 260 единиц специальной военной автомобильной техники.
- Владимир Путин подписал указы о присвоении почетного наименования «гвардейская» 75-й бригаде управления и 29-й бригаде РХБЗ имени Героя Советского Союза генерал-полковника В.К. Пикалова.
- Разведчики Тульского соединения ВДВ уничтожили группу пехоты ВСУ на Северском направлении, приблизившуюся к передовым позициям для проведения ротации.
- Расчеты FPV-дронов группировки «Днепр» уничтожили три опорных пункта и две единицы бронированной техники противника в районе Работино в Запорожской области, несмотря на системы радиоэлектронной борьбы, имеющиеся у врага.
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Артем ГафаровОбщество
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