Салют, концертная программа: на празднование Дня Победы в Казани потратят 42 млн рублей

По всей стране будет отмечаться 79-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне

Фото: Максим Платонов

В этом году Россия отметит 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Приготовления к торжественным мероприятиям начались по всей стране, в том числе и в Казани. В 2024 году на проведение праздника власти города потратят почти 42 миллиона рублей. Как и где планируется провести торжества 9 мая — в материале «Реального времени».

Для гостей и жителей города приготовят две программы

В этом году на проведение праздничных мероприятий городская администрация выделила 41,8 миллиона рублей. Для гостей и жителей города приготовят две программы. Дневная программа будет длиться в течение двух часов. Вестись она будет на русском и татарском языках, в ее рамках выступят местные творческие коллективы.

На мероприятие пригласят детские коллективы из 80 человек, студию танца из 32 человек и взрослых артистов из 20 человек. Кроме этого, на праздничной сцене появится государственный камерный хор из 30 человек.

Для гостей и жителей города приготовят две программы. Максим Платонов / realnoevremya.ru

В музыкальной части зрители услышат попурри на темы военных песен и новые композиции. Главным режиссером мероприятия должен стать заслуженный работник культуры Татарстана. Основной площадкой празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне станет площадь Тысячелетия.

Вечерняя программа продлится пять часов. Ее проведут на русском и татарском языках. К участию привлекут три детских коллектива, 15 вокалистов, хореографический шоу-балет, ансамбль татарского народного танца, артистов театра и кино. В документации отмечается, что в программе должна принять участие певица — звезда татарской эстрады, продолжительность ее выступления составит 15 минут. Это же касается и мужской звезды.

Праздничные мероприятия в парке Победы. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Помимо этого, праздничное мероприятие проведут и на территории Казанского кремля. Концертная программа рассчитана на два часа.

Отметим, что ветеранов ждет не только прием, но и накрытый стол. В меню праздничного стола входит овощная мозаика, в том числе помидоры черри, фаршированные перепелиными яйцами; ассорти из соленостей; мясная закуска — куриный рулет/говяжий язык/калжа из баранины; рыбное ассорти; сырная тарелка; фруктовое ассорти, а также кыстыбый, сибас с цукини, губадия, чай и сок. Ветеранам и участникам Великой Отечественной войны вручат букеты цветов из роз, хризантем и гербер.



Праздничные мероприятия в парке Победы

Праздничные мероприятия в парке Победы продлятся в течение четырех часов. Там состоится церемония возложения цветов к Монументу матерям и вдовам и по традиции состоится фестиваль «Фанфары Победы». Концертные номера будут длиться как минимум полчаса. На сцену выйдут артисты оригинального жанра, хореографические и вокальные коллективы, а также запланирована режиссерская постановка. Во время возложения цветов споет один вокалист, прочтут стихи и выступит хореографический коллектив.

Церемония возложения цветов также состоится на Арском и Архангельском кладбищах. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Отметим, что церемония возложения цветов также состоится на Арском и Архангельском кладбищах.

Праздничный салют в акватории реки Казанки

В этом году праздничный салют по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоится в акватории Казанки. Его продолжительность составит четыре минуты. Зрители увидят следующие фигуры:

«Волна» и «Хризантема»;

«Пионы» и «Кометы»;

«Кросетты» и «Глиттеры»;

«Пальмы», «Дождь», «Корону».

Продолжительность салюта составит четыре минуты. Максим Платонов / realnoevremya.ru

После мероприятия на центральной площадке празднования и в подземном паркинге площади Тысячелетия проведут уборку территории. В задание входит удаление отслоений шпаклевки, краски со стен и колонн, подметание твердых покрытий, сбор мусора с последующим его выносом, обработка стен, колонн дезинфицирующим составом, а также влажная мойка твердых покрытий.

Как отмечали День Победы в прошлом году

В 2023 году в рамках 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошло больше 30 мероприятий, в том числе открытие стелы «Казань — город трудовой доблести» и шествие «Бессмертный полк» по центральным улицам города.

Среди основных мероприятий стоит выделить шествие участников акции «Бессмертный полк» по центральным улицам Казани, которое прошло 9 мая. Для них организовали концерт на площади Свободы.

В прошлом году прошла акция «Бессмертный полк». Максим Платонов / realnoevremya.ru

В этот же день была торжественно открыта стела «Казань — город трудовой доблести» на площади у железнодорожного вокзала Казань-2. Напомним, установка стелы обошлась бюджету в 129,8 миллиона рублей с учетом НДС. Согласно контракту, подготовительные работы завершились до февраля 2023 года, установка — до июля. Большая часть средств — 75,7 миллиона рублей — ушла на монтаж самой стелы, а также пилонов и малых архитектурных форм. 16,1 миллиона потратили на обустройство дорог, 14,2 миллиона — на работы в зимнее время, 9,1 миллиона — на демонтаж.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».