В Татарстане впервые присвоены разряды по спортивному программированию

Победители и призеры первых официальных соревнований по спортивному программированию в России получили разряды. Соревнования прошли в Иннополисе с 12 по 17 октября 2023 года.

Кандидатами в мастера спорта стали:

Гимран Абдуллин, победитель в дисциплине «Алгоритмическое программирование»;

Амир Бакиров, Эмиль Набиуллин и Иван Ожиганов, победители в дисциплине «Продуктовое программирование».

Первый разряд получили:

Владислав Желтовский, занявший второе место в дисциплине «Алгоритмическое программирование»;

Виктория Юрина и Петр Нестрюкин, занявшие четвертое и пятое места в дисциплине «Программирование систем информационной безопасности».

Всего в соревнованиях участвовали 68 учащихся 7—11-х классов из 14 субъектов РФ. Соревнования были организованы в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Ранее руководитель проекта «Игры будущего» Игорь Столяров на пресс-конференции поделился результатами мероприятия.

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Разиль Самигуллин