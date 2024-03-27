В КФУ ищут нового декана Высшей школы национальной культуры и образования им. Габдуллы Тукая

В КФУ ищут нового декана Высшей школы национальной культуры и образования им. Габдуллы Тукая. Ранее занимавший эту должность Рамиль Мирзагитов был избран на свой пост в 2019 году сроком на пять лет. Его полномочия заканчиваются в августе 2024 года. В связи с этим были объявлены выборы на данную должность.

Кандидатов на замещение должностей научно-педагогических работников рассматривает в порядке предварительной экспертизы Конкурсно-аттестационная комиссия Ученого совета КФУ.

Должность декана является выборной в соответствии с Положением о Высшей школе национальной культуры и образования им. Габдуллы Тукая Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета и Положением о порядке проведения выборов декана Высшей школы (факультета).

Напомним, в Казанском федеральном университете (КФУ) назначили проректора по правовой работе и имущественным отношениям. Новую руководящую должность, которую ввели 1 января 2024 года, заняла Фарида Хамидуллина.

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Разиль Самигуллин