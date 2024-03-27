Охват профилактическими осмотрами несовершеннолетних в 2023 году составил почти 96%

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на V Всероссийском конгрессе c международным участием «5П Детская медицина» сообщил о том, что в 2023 году показатель охвата несовершеннолетних профилактическими осмотрами составил почти 96%.

Сохранение здоровья детей является приоритетной задачей государства. Министр здравоохранения отметил, что показатель младенческой смертности в 2023 году обновил исторический минимум и составил 4,2 промилле, что почти на 7% ниже в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

В рамках национального проекта «Здравоохранение» было введено в эксплуатацию 19 объектов капитального строительства детской медицины. В 2024 году планируется открыть 10 детских больниц или корпусов. Всего будет построено или реконструировано 29 объектов, что существенно расширит возможности по оказанию специализированной, в том числе высокотехнологичной помощи детям.

Кроме того, министр здравоохранения подчеркнул, что сейчас в стране создана уникальная система скрининга на более чем 40 тяжелых врожденных и наследственных заболеваний у новорожденных. Активно работает Фонд «Круг добра», который предоставляет помощь детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими, в том числе орфанными заболеваниями.

По линии фонда уже более 24 тысяч детей по всей стране, включая новые регионы, получили медицинскую помощь и были обеспечены необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и техническими средствами реабилитации.

Напомним, Россия имеет промышленные возможности и интеллектуальный потенциал, чтобы заменить импортные лекарства, а также медицинское оборудование. Такую точку зрения выразил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин