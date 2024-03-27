В каждом пятом здании соцучреждений в Казани нарушен порядок содержания

Фото: Реальное время

Руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров провел совещание, на котором обсуждалась очистка крыш зданий и многоквартирных домов. Управляющим организациям поручено завершить все работы и не допускать повторного образования наледи и сосулек.

Для контроля за ситуацией на совещании присутствовали руководители профильных подразделений исполкома и районных администраций.

Начальник управления административно-технической инспекции Наиль Минвалеев сообщил, что на сегодня обследован 3 381 многоквартирный жилой дом, в 1 240 выявлены нарушения. Выдано пять предписаний и объявлено 385 предостережений. Также проверены 380 социальных учреждений, выявлено 20% объектов с нарушениями.

Наиль Минвалеев также сообщил, что с начала зимы специалисты управления обследовали почти 14 тысяч объектов различных сфер деятельности. Выявлено 3 тысячи 43 замечания по их содержанию. За нарушения правил благоустройства Казани выдано 20 предписаний и объявлено 1 027 предостережений. На сегодняшний день 76% нарушений устранено.

Особое внимание уделяется социальным объектам города, таким как образовательные, культурные и спортивные учреждения. Рустем Гафаров поручил департаменту по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы завершить все работы по очистке крыш зданий, в которых располагаются дошкольные и школьные учреждения.

Администрации районов и Комитет жилищно-коммунального хозяйства будут регулярно контролировать очистку кровель зданий от сосулек и наледи.

Ранее в социальных сетях появилось видео, снятое рядом с Управлением здравоохранения в Казани. Сообщается, что с крыши здания на девушку рухнула огромная глыба льда.

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Разиль Самигуллин