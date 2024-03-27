В Бугульме с ножом напали на ветерана пограничных войск

В Бугульме с ножом напали на ветерана пограничных войск Ильдуса Мавлютова. Эту информацию «Реальному времени» подтвердил председатель «Содружества пограничников» Татарстана Альберт Сулейманов. Нападение произошло возле кафе «Араз» в городе Бугульме.

По его словам, Мавлютову провели операцию и уже перевели из реанимации в палату.

— После реанимации он был переведен в палату, больше информации пока что нет, — рассказал «Реальному времени» Альберт Сулейманов.



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Олег Исаков