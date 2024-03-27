Набережночелнинский педагогический университет закупит ноутбуки на 1 млн рублей
Набережночелнинский государственный педагогический университет планирует приобрести 16 ноутбуков. Новое оснащение позволит студентам получать знания и навыки на более высоком уровне.
Соответствующий электронный аукцион для нужд университета объявлен на 1 052 800 рублей, выяснило «Реальное время».
Согласно техническому заданию, ноутбуки должны обладать следующими характеристиками: не менее 6 ядер процессора, диагональ экрана от 16 дюймов, оперативная память объемом более 16 гигабайт, емкость батареи — 44 ватт-час.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым