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Набережночелнинский педагогический университет закупит ноутбуки на 1 млн рублей

10:47, 27.03.2024

Набережночелнинский государственный педагогический университет планирует приобрести 16 ноутбуков. Новое оснащение позволит студентам получать знания и навыки на более высоком уровне.

Соответствующий электронный аукцион для нужд университета объявлен на 1 052 800 рублей, выяснило «Реальное время».

Согласно техническому заданию, ноутбуки должны обладать следующими характеристиками: не менее 6 ядер процессора, диагональ экрана от 16 дюймов, оперативная память объемом более 16 гигабайт, емкость батареи — 44 ватт-час.

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Рената Валеева
ОбществоОбразование Татарстан
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