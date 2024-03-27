Участниками свободной экономической зоны в новых регионах стали 100 компаний и предприятий

Как сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, 100 предприятий и компаний примут участие в развитии своих проектов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Инвестиции составят более 43,2 млрд рублей, будет создано более 45 тыс. рабочих мест, в том числе 6,4 тыс. новых.

Сто участников свободной экономической зоны (СЭЗ) будут способствовать перезапуску экономики новых регионов, развитию их промышленного потенциала и предпринимательской деятельности. Самый крупный из ста инвестпроектов реализуется на промышленных площадках горно-металлургического комплекса, которые находятся на территории ЛНР и ДНР. Также в новых регионах будут строить жилье общей площадью порядка 145 тыс. кв. метров.

Закон о СЭЗ предусматривает условия для вхождения малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, которые при минимуме капвложений могут рассчитывать на льготы и преференции, положенные каждому участнику свободной экономической зоны.

Вице-премьер напомнил, что свободная экономическая зона в новых субъектах РФ была создана по поручению президента. Регулированием СЭЗ занимается Минстрой России, а управляющей компанией — Фонд развития территорий.

Напомним, в июне 2024 года в ОЭЗ «Иннополис» появятся центр обработки данных госкорпорации «Росатом» и роботизированная гостиница. К концу года в Иннополисе запустят два новых технопарка.

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Разиль Самигуллин