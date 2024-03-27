На благоустройство участков после капитального ремонта на территории районов Казани выделят 12,2 млн рублей

На выполнение работ по благоустройству участков после проведения капитального и текущего ремонта сетей водоснабжения на территории Кировского, Московского и других смежных районов выделят 12,2 млн рублей. Заказчиком тендера выступает казанский «Водоканал».

Согласно договору, подрядчик обязуется выполнить работы по разборке покрытий и оснований, погрузке и разгрузке мусора, устройству оснований из щебня и горячих асфальтобетонных смесей, розливу вяжущих материалов и разработке грунта. Работы должны быть выполнены до 30 октября нынешнего года включительно.

Напомним, для выполнения работ по капитальному ремонту на водопроводе на улице Окружной в Дербышках выделят почти 1,5 млн рублей. Заказчиком работ является казанский «Водоканал».



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Разиль Самигуллин