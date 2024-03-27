В татарстанской ГИБДД ищут способы наказать велокурьеров — нарушителей ПДД

Фото: Динар Фатыхов

Договариваться с компаниями, дающими работу велокурьерам, о наказаниях для них рублем за нарушение Правил дорожного движения предлагает татарстанское Управление ГИБДД. Такую идею выдвинул на пресс-конференции начальник управления Рустем Гарипов.



А в разговоре с корреспондентом «Реального времени» он добавил, что пока не готов обсуждать возможность законодательной инициативы о введении ответственности для занимающихся доставкой компаний за поведение курьеров на дорогах, но допускает, что такая инициатива имела бы смысл.

Одним из препятствий для введения такого рода ответственности работодателей, по его словам, может стать отсутствие у курьеров официального трудоустройства.

Ранее «Реальное время» писало, что число жертв ДТП в Татарстане с начала 2024 года на 34% превысило число погибших год назад.



Инна Серова