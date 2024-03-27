Доход фермеров от агротуризма к 2027 году составит 250 млрд рублей в год

Фото: Шакирова Галия

Через три года фермеры и предприниматели, занимающиеся развитием сельского туризма, в совокупности смогут увеличить свои доходы до 250 млрд рублей, что на 8 млрд рублей больше по сравнению с 2022 годом. Такой прогноз представил Центр макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Департамента стратегического развития АО «Россельхозбанк».

При этом количество сельских туристов, по расчетам аналитиков, за этот же период должно вырасти на треть, достигнув цифры 7 млн человек в год. А число туристических объектов на селе уже к 2025 году — в 4 раза (до 30 тысяч по сравнению с 2022 годом). Соответственно увеличится и доля агротуризма в валовом внутреннем продукте страны (ВВП). В настоящее время это не более 0,13%.

В настоящее время для поддержки задействованных в сельском туризме существует грант «Агротуризм». Субсидия в его рамках выделяется субъектам РФ, а не фермерам напрямую. Максимальный размер гранта — 10 млн рублей.

— За два года объем финансирования составил 784 млн рублей. Из них 295 млн в 2022 году и почти в два раза больше, 489 млн рублей, по итогам 2023 года. В текущем году на развитие этого вида туризма планируют направить 700 млн рублей. Количество туристических проектов, реализуемых в настоящее время, в совокупности составляет 124 (51 проект стартовал в 2022 году, 73 — в 2023). В 2024 году готовы начать свою работу еще 93 проекта, — говорится в обзоре «Россельхозбанка».

При этом аналитики отмечают, что сельский туризм особенно популярен в межсезонье. В это время путешественники охотно снимают домики в деревнях на выходные и дегустируют местную кухню.

Сельский туризм особенно популярен в межсезонье. Галия Шакирова

На данный момент в топ-10 лидирующих регионов по развитию сельского туризма входят Краснодарский край, Нижегородская, Смоленская, Астраханская, Воронежская области, Ставропольский край, Республика Саха (Якутия), Республика Бурятия, Республика Карелия, Алтайский край. А вот Татарстан, по оценке директора АНО «Агентство развития туризма на сельских территориях» Венеры Адамович, не попадает даже в 30-ку.

Ранее глава Госкомитета Республики Татарстан Сергей Иванов в интервью «Реальному времени» рассказал, что в республике ждут, как решится судьба законопроекта, который должен внести ясность в понятия агротуризма и сельского туризма, а также снять зарегулированность в законодательстве в этой области.



— Да, сейчас готовится законопроект о внесении изменений в закон «Об основах туристской деятельности». Они позволят фермерским хозяйствам на землях сельхозназначения оказывать услуги по сельскому туризму, то есть это размещение, питание, какие-то экскурсионные вещи, прокат и все остальное. Если такой законопроект появится, однозначно в Республике Татарстан мы будем стимулировать хозяйства воспользоваться им и развивать сельский туризм. Они находятся в очень привлекательных локациях, но перевод из земель сельхозназначения в земли рекреационного значения объективно не всегда целесообразен. Если речь идет о небольшом виде бизнеса, о том, чтобы получить новый поток клиентов, который будет связан с основным видом деятельности этого хозяйства, то для этого перевод не требуется, потому что он очень трудоемкий. Это изменения в документы, генплан и так далее и так далее. Фермеру пройти этот процесс не очень непросто. Ну и, может быть, даже не целесообразно. Если проект, мы видим, развивается, набирает обороты, появляется много средств размещения, инфраструктура, то есть требуются уже более серьезные инвестиции, то вот в этом случае уже можно начать переводить какой-то определенный земельный участок в соответствующие категории, чтобы не нарушать законодательство и спокойно заниматься развитием сельского туризма, — заявил Иванов.

Поправки в закон «Об основах туристской деятельности» позволят фермерским хозяйствам на землях сельхозназначения оказывать услуги по сельскому туризму: размещение, питание, какие-то экскурсионные вещи, прокат и все остальное. Шакирова Галия / realnoevremya.ru

Напомним, в Татарстане насчитывается 3 041 сельский населенный пункт. По данным переписи населения 2010 года, их было 3 073. Как рассказывал «Реальному времени» председатель cовета общества краеведов РТ Альберт Бурханов, в республике более 200 деревень считаются умирающими (в них живут менее 10 человек), хотя имеют многовековую историю. Отдельные «помнят» еще Ивана Грозного.



Галия Шакирова