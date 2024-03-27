Рустам Минниханов посетил производства Termez National Carpets и компании «Лето»

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Рустам Минниханов посетил производство компании Termez National Carpets, выпускающее ковры площадью продукции до 2,2 млн кв. метров. Экспорт этого товара осуществляется в соседние страны: Киргизию, Азербайджан, Казахстан.

Производство ковров выпускает до 2,2 млн кв. м продукции. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Также Рустам Минниханов посетил производство по выращиванию зелени, овощей и фруктов татарстанской компании «Лето».

Компания «Лето» имеет 30 га теплиц и логистический комплекс площадью 3 тыс. кв. м. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Компания «Лето» работает в Лаишевском районе Татарстана с 2015 года и имеет филиал в Узбекистане. Компания владеет 30 га теплиц, 200 га открытого грунта, логистическим комплексом площадью 3 тыс. кв. м. На предприятии работают более 150 человек. В группу компаний «Лето» входит ООО «Егорьевские теплицы».

Компания осуществляет поставки зелени во все основные торговые сети Поволжья и Урала.

