Число жертв ДТП в Татарстане с начала 2024 года на 34 % превысило число погибших год назад

Фото: Инна Серова

Более чем на треть выросло число погибших в ДТП в Татарстане в январе — марте 2024 года по отношению к аналогичному периоду 2023-го. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции глава республиканского Управления ГИБДД Рустем Гарипов.



Такой рост произошел на фоне заметного снижения количества ДТП с потерпевшими по сравнению с прошлым годом: их зарегистрировано 549, что на 43 ДТП (на 7,3%) меньше.

Рустем Гарипов обратился к журналистам с просьбой «донести до каждого участника движения, что нельзя допускать ошибки на дороге».

Ранее «Реальное время» писало, что главный госавтоинспектор республики на заседании правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения сообщил, что на 18 марта в республике было зарегистрировано 505 ДТП, в которых погибли 60 человек, что на 19 человек больше, чем за аналогичный период 2023 года.



Инна Серова