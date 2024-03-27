Погулял два дня — переехал в колонию строгого режима: казанца осудили за побег из колонии-поселения

Фото: Максим Платонов

В Татарстане вступил в силу приговор казанскому рецидивисту Михаилу Гермашину — за побег с участка колонии-поселения, расположенного на одном из крупных предприятий Набережных Челнов. Как выяснило «Реальное время», на воле этот осужденный после побега провел лишь два дня, причем ранее его уже объявляли в розыск.



За плечами у 42-летнего Гермашина — четыре приговора. В 2017-м его посадили за грабеж с применением насилия: в казанском дворе по улице Зорге он избил знакомого, отобрав у него 350 рублей и мобильник — позже телефон нашли в ломбарде. Тогда Приволжский райсуд приговорил грабителя к 1,5 года колонии общего режима, а Менделеевский позднее освободил от наказания за 3 месяца до истечения срока.

Но в период условно-досрочного освобождения Гермашин совершил кражу на 15 тысяч рублей, и в результате в ноябре казанский суд приговорил его к 2 годам колонии строгого режима, присоединив к наказанию неотбытый срок за грабеж.

. Максим Платонов / realnoevremya.ru

В августе 2019-го Гермашина выпустили, заменив остаток срока ограничением свободы. А в июне 2022-го он заработал новую судимость — за фиктивную «прописку» иностранца. Мировой суд наказал его условным сроком в 1 год с таким же испытательным, однако испытательный срок осужденный нарушил — скрылся. В итоге в декабре 2022-го казанский суд заменил условную судимость 1 годом колонии-поселения и объявил Гермашина в розыск.

Поймали этого казанца в марте 2023-го, заключили под стражу и в мае этапировали на участок колонии-поселения колонии №10 в Менделеевске.

Не прошло и месяца — Гермашин решился на побег. Его вместе с другими зэками вывозили из колонии для работы в Челны, на одно из крупных предприятий. Именно с него-то и сбежал этот осужденный. 15 июня с 17 до 18 часов он самовольно покинул территорию предприятия и на попутных машинах добрался в Казань. Однако уже 17 июня был задержан оперативниками ФСИН, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе Набережночелнинского горсуда.

За этот побег горсуд приговорил его к 1 году и 5 месяцам колонии строгого режима, с учетом неотбытого срока за фиктивную регистрацию мигранта. Причем в суде первой инстанции Михаил Гермашин полностью признал вину и раскаялся, а в Верховном суде РТ просил отменить приговор. Однако не добился даже послаблений.