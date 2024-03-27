Рустам Минниханов обсудил с Улугбеком Косимовым возможности зоны свободной торговли «Айритом»

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Рустам Минниханов встретился с хокимом Сурхандарьинской области Улугбеком Косимовым. Он поблагодарил руководство области за теплый прием татарстанской делегации, а также поздравил со священным месяцем Рамадан.

По итогам прошлого года татарстано-узбекистанский товарооборот вырос на 27% и составил 370 млн долларов. Ряд ведущих предприятий Татарстана активно сотрудничают с узбекскими партнерами.

По поручению Рустама Минниханова делегация предприятий Татарстана изучит потенциал зоны свободной торговли «Айритом». предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Рустам Минниханов отметил, что Татарстан открыт для инвестиций и является точкой входа на рынок страны зарубежных компаний.



В ходе посещения сегодня была затронута тема поставки продукции татарстанских производителей и использование возможностей зоны свободной торговли «Айритом». По поручению Рустама Минниханова в ближайшие недели будет сформирована делегация предприятий для изучения потенциала и по итогам будет подготовлена дорожная карта.

Сегодня в Сурхандарьинской области проживает семь тысяч татар. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Отдельные слова благодарности Рустам Минниханов высказал за поддержку татарской общины. Сегодня в Сурхандарьинской области проживает семь тысяч татар.



«Уверен, что данная встреча будет способствовать дальнейшему развитию отношений. Готовы рассмотреть любые варианты сотрудничества», — подчеркнул хоким области.