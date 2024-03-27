На ремонт улицы Заслонова в Казани выделят 60 млн рублей

В Казани в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют улицу Заслонова. Протяженность участка — 280 метров. На ремонт из бюджета Республики Татарстан выделено 60 млн рублей.

На дороге обновят покрытие, использовав щебеночно-мастичный асфальтобетон. Также установят новые дорожные знаки со светоотражающей поверхностью, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан.

Ремонт приурочен к 79-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне. Улица названа в честь Героя Советского Союза Константина Заслонова, который во время войны стал одним из организаторов и руководителей партизанского движения в Белоруссии.

Его группа провела 98 крушений поездов и вывела из строя 150 паровозов. За поимку или его убийство гестапо назначило высокую награду. Константин Заслонов героически погиб в бою 14 ноября 1942 года.

Напомним, на выполнение работ по благоустройству участков после проведения капитального и текущего ремонта сетей водоснабжения на территории Кировского, Московского и смежных районов выделят 12,2 млн рублей.

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Разиль Самигуллин