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Рустам Минниханов посетил зону «Айритом» в Термезе

10:26, 27.03.2024
Рустам Минниханов посетил зону «Айритом» в Термезе
Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Рустам Минниханов вместе с хокимом Сурхандарьинской области посетил свободную торговую зону «Айритом» в узбекистанском Термезе, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

Рустаму Минниханову рассказали о концепции свободной торговой зоны. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Объект площадью 260 тысяч квадратных метров включает в себя торговый комплекс для трех тысяч магазинов, производственные и складские помещения, логистический центр.

Объект площадью 260 тыс кв м включает в себя торговый комплекс для трех тысяч магазинов, производственные и складские помещения, логистический центр. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Рустаму Минниханову рассказали о концепции свободной торговой зоны. В частности, преимуществом проекта является прием платежей в иностранной валюте, дополнительные налоговые льготы, освобождение предпринимателей от таможенной пошлины, 10-дневный безвизовый режим.

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