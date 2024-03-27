В Татарстане с 15 апреля устанавливается пожароопасный сезон

Фото: Максим Платонов

С 15 апреля 2024 года на территории Республики Татарстан устанавливается пожароопасный сезон. Об этом «Реальное время» узнало из постановления Кабинета министров Татарстана, утвержденного 26 марта 2024 г. №186.

Согласно постановлению, органам местного самоуправления необходимо провести ряд мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности. В частности, предлагается создать минерализованные защитные полосы вокруг населенных пунктов, подверженных угрозе пожаров, а также обеспечить населенные пункты телефонной связью и средствами звукового оповещения о пожаре.



В постановлении перечислены населенные пункты республики, подверженные угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров. Всего в документы 81 населенный пункт из 43 муниципальных районов Татарстана. Среди них города республики — Казань, Елабуга, Зеленодольск, Кукмор, Болгар и Тетюши.

Контроль за исполнением постановления возложен на Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Татарстана.

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Олег Исаков