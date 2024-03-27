В Казани вырос спрос на покупку и аренду офисов — вместе с тем выросли и цены

Фото: Максим Платонов

В Казани спрос на аренду офисов вырос на 3% по сравнению с февралем 2023 года. При этом предложение в сегменте снизилось на 42%. Интерес к покупке офисных помещений в Казани также увеличился на 11% за год, а предложение в этом сегменте упало на 13%, следует из анализа «Авито Недвижимости».

Средняя стоимость аренды одного квадратного метра в Казани стала равняться 1 000 рублей по состоянию на февраль 2024 года. При этом стоимость покупки такой же площадки — уже 119 тысяч рублей.

Предложение офисной недвижимости по России выросло на 7%. Заметнее всего, на 36%, оно увеличилось в Москве, Новосибирске и Омске (по +35% в обоих городах). При этом квадратный метр офиса по стране подорожал на 43%. Также на 50% по стране выросла и стоимость аренды за год.

Самые высокие цены на офисные помещения зафиксированы в Москве и Санкт-Петербурге — 324 и 160 тысяч рублей за квадратный метр соответственно. Казань и Краснодар разделили третью строчку этого рейтинга — по 119 тысяч рублей за «квадрат». Самая доступная цена оказалась в Саратове — 42 тысячи рублей за кв. м, Ярославле — 47 тысяч рублей и Туле — 48 тысяч рублей.

Ранее «Реальное время» проанализировало рынок аренды жилья в Казани — цены на аренду студий в городе варьируются от 12 до 70 тысяч, а средняя стоимость аренды двухкомнатной квартиры в Казани составляет 39 096 рублей.

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Олег Исаков