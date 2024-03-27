HeadHunter «пропишется» в Калининграде

Фото: Шарафиева Александра



Акционеры кипрской HeadHunter Group Plc (HH) на годовом собрании 28 марта одобрили смену юрисдикции (редомициляцию) компании. Теперь крупнейший российский портал по подбору и поиску персонала с клиентской базой свыше 515 тысяч компаний получит «прописку» в специальном административном районе (САР) Калининградской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз HH.

В 2022 году HeadHunter Group Pl инициировала смену корпоративной структуры. В калининградском САР зарегистрировали новую материнскую компанию МКАО «Хедхантер». В то же время появилось сообщение, что Headhunter Group PLC также планирует сменить юрисдикцию, обосновавшись в РФ.

По итогам первого этапа редомициляции МКАО получило 72,7% акционерного капитала кипрской Headhunter Group Plc — 73,2% без учета казначейских акций, находящихся во владении компании.

Кроме того, акционеры HH переизбрали в совет пять директоров.

По мнению старшего аналитика «БКС Мир инвестиций» Марии Сухановой, задача редомициляции — через обмен акций убрать препоны для выплаты дивидендов и заодно решить вопрос бумаг в зарубежной биржевой инфраструктуре. С 2022 года иностранная «прописка» технически ограничивает возможности компании в этом вопросе.

— Прямая добровольная перерегистрация в Россию эти задачи не решила бы или решила бы только частично. В итоге головной компанией бизнеса, торгующейся на бирже, станет МКАО Хедхантер, а не Headhunter Plc. Поэтому решение о редомициляции последнего — часть общего процесса и для российских акционеров скорее техническое событие, — отметила аналитик.

В начале марта генеральный директор HeadHunter Дмитрий Сергиенков сообщил, что в 2024 году компания может создать условия для возобновления дивидендных выплат акционерам. Это связано с получением нового листинга на Московской бирже.



Галия Шакирова