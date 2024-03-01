Итоги дня: поздравления Минниханову, запрет рекламы VPN, «Элекон» под санкциями
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 1 марта:
- Верховный суд Татарстана оценит законность приговора по делу замминистра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Татарстана Олега Степущенко и его приятеля — бизнесмена Константина Кабальнова.
- В Казани памятник павшим воинам отреставрируют за 150 млн рублей.
- В 2023 году на телефоны доверия обратились 30 тысяч детей и молодежи.
- «Роскосмос» успешно запустил новейший гидрометеорологический аппарат «Метеор-М» №2-4.
- День рождения сегодня отмечает на рабочем месте раис Татарстана Рустам Минниханов. Официальными телеграммами его поздравили государственные деятели России и зарубежных стран, таких как Казахстан, Азербайджан и Туркменистан. Вечером Минниханов работал в Турции, где встретился с президентом страны Реджепом Эрдоганом и премьером Венгрии Виктором Орбаном.
- Правительство Японии расширило антироссийские санкции. Экспортные ограничения ввели в отношении 36 российских организаций, включая казанский завод «Элекон».
- Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан утвердило требования к подготовке проекта планировки территории: к текстовым и графическим материалам основной части проекта и ее обоснованию, а также форму технического задания на разработку проекта и межевания территории.
- За три дня Toncoin подорожал на 30%.
- Татарстан направит 2,5 миллиона на всероссийские соревнования по велоспорту.
- Исполком Сабинского района строит 22 дома для нуждающихся.
- Президент России Владимир Путин снял с должности постоянного представителя России при Всемирной торговой организации Дмитрия Лякишева.
- В Госдуму внесли законопроект о бессрочной программе маткапитала.
- Главный корпус Казанского ГМУ отремонтируют за 67 млн рублей.
- В РТ в 2024 году проведут кадастровые работы в 67 кадастровых кварталах.
- Роскомнадзор будет блокировать рекламу VPN без учета даты публикации.
- Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы.
Ключевые события 737-го дня специальной военной операции на Украине:
- В период с 24 февраля по 1 марта Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 23 групповых удара высокоточным оружием, реактивными системами залпового огня и беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшими производство разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов, арсеналам и базам горюче-смазочных материалов для военной техники.
- Также поражались пункты дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников. Все назначенные объекты поражены.
- На Купянском направлении в течение недели подразделения Западной группировки войск активными действиями улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Ивановка, Песчаное и Приколотное Харьковской области.
- Отражены 30 контратак штурмовых групп 32-й механизированной, 77-й аэромобильной, 95-й десантно-штурмовой, 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики.
- Потери противника составили свыше 755 военнослужащих, три танка, шесть боевых бронированных машин, 18 автомобилей, а также 23 орудия полевой артиллерии.
- На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 5-й, 92-й штурмовых, 28-й, 72-й, 93-й механизированных бригад ВСУ, 107-й и 241-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Клещеевка, Богдановка, Дылеевка, Курдюмовка, Андреевка и Красное Донецкой Народной Республики.
- Кроме того, отражены 18 контратак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Берестовое, Красногоровка, Георгиевка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики.
- Потери ВСУ за указанный период составили более 2 835 военнослужащих, 7 танков, 16 боевых бронированных машин, 49 автомобилей и 24 орудия полевой артиллерии.
- На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» освободили населенные пункты Ласточкино, Северное, Петровское Донецкой Народной Республики и продолжили продвижение в западном направлении.
- Во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 23-й, 24-й, 53-й, 61-й, 110-й механизированных, 59-й мотопехотной и 3-й штурмовой бригад ВСУ, а также 103-й и 107-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Нетайлово, Очеретино, Майорск и Розовка Донецкой Народной Республики.
- Также отражены 48 контратак штурмовых групп в районах населенных пунктов Новгородское, Ленинское, Тоненькое, Орловка и Первомайское Донецкой Народной Республики.
- За неделю на данном направлении противник потерял свыше 2600 военнослужащих, 23 танка, в том числе Abrams производства США, 45 боевых бронированных машин, 83 автомобиля, а также 26 орудий полевой артиллерии.
- На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю и отразили семь атак штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Марфополь Запорожской области, Новодонецкое и Шевченко Донецкой Народной Республики.
- Кроме того, нанесли поражение подразделениям 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 108-й, 121-й, 127-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Угледар, Урожайное, Старомайорское, Ровнополь Донецкой Народной Республики и Луговское Запорожской области.
- Потери ВСУ составили до 890 военнослужащих, три танка, шесть боевых бронированных машин, 28 автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии.
- На Херсонском направлении российские войска заняли более выгодные позиции и отразили семь атак штурмовых групп 117-й, 118-й механизированных бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии Украины в районе населенного пункта Работино Запорожской области.
- Также нанесли комплексное огневое поражение живой силе и технике 28-й, 65-й, 118-й механизированных, 44-й аэромобильной, 128-й горно-штурмовой бригад, а также 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Вербовое, Приморское, Новопокровка, Орехов, Малая Токмачка, Нестерянка Запорожской области, Ильинка Днепропетровской области, Токаревка и Дудчаны Херсонской области.
- Подразделениями российской группировки войск сорвана попытка высадки на быстроходных моторных лодках диверсионной группы 73-го морского центра сил специальных операций ВМС Украины в районе Тендровской косы.
- В результате скоротечного боя поражены и затонули четыре лодки противника. Уничтожены до 25 украинских военнослужащих, один взят в плен.
- Общие потери противника на Херсонском направлении за неделю составили более 290 военнослужащих, 3 танка, 4 боевые бронированные машины, 34 автомобиля и 16 орудий полевой артиллерии.
- Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск за неделю уничтожены радиолокационная станция П-18, два радиолокатора и пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300, боевая машина зенитного ракетного комплекса NASAMS норвежского производства, а также пять станций радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».
- Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты два истребителя МиГ-29, штурмовик Су-25 воздушных сил Украины, две крылатые ракеты Storm Shadow, четыре управляемые авиационные бомбы JDAM, 35 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также 639 беспилотных летательных аппаратов.
- C 24 февраля по 1 марта сдались в плен 16 украинских военнослужащих.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 575 самолетов, 267 вертолетов, 13 862 беспилотных летательных аппарата, 475 зенитных ракетных комплексов, 15 304 танка и других боевых бронированных машин, 1 227 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8 242 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 19 236 единиц специальной военной автомобильной техники.
Нафиса МиннехузинаТатарстан
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