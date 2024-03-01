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Экономика

Минстрой Татарстана утвердил требования к проектам планировки территории

12:30, 01.03.2024

Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан утвердило требования к подготовке проекта планировки территории, к текстовым и графическим материалам основной части проекта и ее обоснованию, а также форму технического задания на разработку проекта и межевания территории.

Документ внедряет, унифицирует, организует и совершенствует работы по подготовке проектов планировки территории в Республике Татарстан.

Документ опубликован на сайте ведомства. Ранее Минстрой утвердил требования по техническому оформлению проектов планировки территории в Республике Татарстан и условных обозначений, применяемых при подготовке проектов.

Экономика Татарстан
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