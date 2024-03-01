«Роскосмос» успешно запустил новейший гидрометеорологический аппарат «Метеор-М» №2-4

Накануне, 29 февраля 2024 года, с космодрома Восточный успешно запустили и вывели на заданную орбиту новейший российский космический аппарат «Метеор-М» № 2-4. Это часть гидрометеорологической группировки «Метеор-3М», которая занимается обеспечением мониторинга климата и окружающей среды, исследованиями природных ресурсов Земли, контролем гелиогеофизической обстановки и предоставляет данные для международных спутниковых систем КОСПАС-САРСАТ.

На борту космического аппарата установлен комплекс многозональной спутниковой съемки (КМСС-2) и звездные датчики БОКЗ-М2, которые обеспечивают высокоточную ориентацию аппаратов серии «Метеор-М». Разработка и создание этой аппаратуры выполнены в отделе оптико-физических исследований ИКИ РАН. В создании также участвовали сотрудники Специального конструкторского бюро космического приборостроения ИКИ РАН в Тарусе (Калужская область).

«Метеор-М» предназначен для получения информации с автоматических платформ сбора данных и ретрансляции сигналов от аварийных радиобуев международной системы КОСПАС-САРСАТ в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах электромагнитного излучения. Ширина полосы сканирования космического аппарата составляет более 1000 километров, пространственное разрешение — 60 метров. Подобные комплексы уже установлены на более ранних аппаратах серии «Метеор-М».

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Артем Гафаров