Замглавы МЧС Татарстана оспаривает посадку на 4,5 года

Фото: Плотникова Ирина

Сегодня Верховный суд Татарстана оценит законность приговора по делу замминистра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Татарстана Олега Степущенко и его приятеля-бизнесмена Константина Кабальнова. Адвокаты ВИП-спасателя и он сам считают решение райсуда по уголовному делу не основанным на доказательствах, передает из суда журналист «Реального времени».



Напомним, в декабре 2023-го Советский суд Казани наказал Степущенко 4,5 года колонии общего режима, а Кабальнову назначил условный срок в 3 года с испытательным в 2 года. Оба были признаны виновными в мошенничестве на 1,3 млн рублей, а замминистра — еще и в злоупотреблении полномочиями.

В то же время суд освободил осужденных от наказания по трем эпизодам дела ввиду истечения срока давности. Речь о вменявшемся Степущенко эпизоде 2012—2013 годов о злоупотреблении полномочиями с госконтрактами на 42,8 млн рублей по оборудованию речевыми сиренными установками 197 потенциально опасных зон республики и обвинении в помехах бизнесу с понуждением компании «Территория безопасности» в 2019 году к выполнению части работ безвозмездно. У Кабальнова истек срок давности по обвинению в подделке документов.



Также суд удовлетворил гражданский иск МЧС на сумму 42,8 млн рублей к Степущенко, при этом, как отмечают защитники, доводы в обоснование именно этой суммы в приговоре отсутствуют.

Замминистра в период следствия и суда настаивал на невиновности. Жалобы на итоговое решение подали два его адвоката. Осужденный бизнесмен приговор обжаловать не стал.